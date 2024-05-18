🔴 В Крыму уделяется пристальное внимание поддержке реабилитированных народов 18 мая – День памяти жертв депортации народов Крыма.
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🔴 В Крыму уделяется пристальное внимание поддержке реабилитированных народов 18 мая – День памяти жертв депортации народов Крыма.