В МЧС России поздравили своих сотрудниц с Днем матери

26 ноября в России отмечают День матери. В системе МЧС России трудятся много замечательных матерей. Многие из них проходят службу не только в качестве рядовых сотрудников, но и занимают ответственные должности, даже связанные с риском.
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