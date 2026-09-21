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Если не готовы менять кухню через 3 года: какие фасады лучше переносят влагу, жар и уборку

Если не готовы менять кухню через 3 года: какие фасады лучше переносят влагу, жар и уборку

Кухонные фасады принимают на себя удар пара, брызг, перепадов температур. Эти факторы становятся экзаменом для материалов, результаты которого видны в первые годы эксплуатации.

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