По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержали более 20 человек

Заявил Директор ФСБ Александр Бортников Директор ФСБ Александр Бортников заявил о задержании более 20 человек по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», действия террористов координировались боевиками «афганского филиала» запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) из афгано-пакистанской зоны.