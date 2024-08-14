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На деньги для бронежилетов - покупка элитных активов: Раскрыт новый скандал в Минобороны - ущерб на 2 млрд рублей

На деньги для бронежилетов - покупка элитных активов: Раскрыт новый скандал в Минобороны - ущерб на 2 млрд рублей

Коллаж Царьград  Раскрыт новый скандал в Минобороны с деньгами для бронежилетов для мобилизованных бойцов.

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