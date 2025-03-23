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Ирландский блогер Боуз обвинил Запад в лицемерии из-за позиции по Украине

Ирландский блогер Боуз обвинил Запад в лицемерии из-за позиции по Украине

Ирландский блогер Чей Боуз раскритиковал западные страны за лицемерие после заявления президента Чехии Петра Павела о том, что Украина не имела шансов на победу даже до начала контрнаступления в 2023 году.

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