В Госдуме объяснили решение Европы снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал недавние заявления западных стран о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине.
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