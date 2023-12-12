Эксперт дал советы по выбору елочных игрушек

При выборе елочных игрушек нужно обратить внимание на их запах. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.
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