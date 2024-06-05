Обкурился и оружие купил. В Делавэре начался суд над Хантером Байденом

Не успели сторонники Дональда Трампа прийти в себя после признания судом присяжных его вины в сокрытии выплат порнозвезде за ее молчание об их шалостях, как в Уилмингтоне (штат Делавэр) начался громкий процесс над Хантером Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии