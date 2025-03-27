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Российский океанолог назвал возможную причину крушения батискафа в Египте

Российский океанолог назвал возможную причину крушения батискафа в Египте

Известия/Елена Михайлова Причиной затопления туристического батискафа "Синдбад" у побережья курорта Хургада в Египте могло стать короткое замыкание, заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

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