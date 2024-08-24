Врач назвал самые полезные ягоды

С приближением осени важно позаботиться о здоровье и укрепить иммунитет. Как сообщил РИА Новости Сергей Чудаков, соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" и генеральный директор Союза "Здоровье Здоровых", одним из эффективных способов достижения этой цели является регулярное закаливание и употребление свежих овощей и ягод.
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