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Советы по посадке картофеля в 2025 году: как спасти его от заморозков

Советы по посадке картофеля в 2025 году: как спасти его от заморозков

Апрель — это время, когда дачники начинают активную подготовку к посадкам. Одним из важных этапов весенних работ является посадка картофеля, и, несмотря на то, что кажется, что для этого не требуется особых знаний, существует несколько тонкостей, которые помогут добиться богатого урожая.

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