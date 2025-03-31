Советы по посадке картофеля в 2025 году: как спасти его от заморозков

Апрель — это время, когда дачники начинают активную подготовку к посадкам. Одним из важных этапов весенних работ является посадка картофеля, и, несмотря на то, что кажется, что для этого не требуется особых знаний, существует несколько тонкостей, которые помогут добиться богатого урожая.
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