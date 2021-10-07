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Россия задумалась о создании Арктического флота для защиты Северного морского пути

Россия задумалась о создании Арктического флота для защиты Северного морского пути

Севастополь, 7 октября. Россия может создать новое объединение ВМФ — Арктический флот. Главной его задачей станет поддержание безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов.

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