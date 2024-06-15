Дополнительные автобусы запустили на маршрутах № 22 и № 28 в Химках

Три дополнительных автобуса запустили в Химках на маршрутах № 22 и № 28. Это решение приняли после проверки маршрутов «станция Химки — Химки (микрорайон Сходня)» и «станция Химки — Химки (Больница № 119)» специалистами администрации и депутатами.