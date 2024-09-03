Уснул за рулем: из-за серьезного ДТП возникла длинная пробка на трассе Джубга-Сочи

Уснул за рулем: из-за серьезного ДТП возникла длинная пробка на трассе Джубга-СочиСерьезная авария произошла утром 3 сентября на федеральной трассе А-147 «Джубга-Сочи» в поселке Вардане Лазаревского района курорта.
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