Германия собирается усилить свое присутствие в Балтийском море благодаря новому специализированному кораблю «НТВ 130», способного противостоять российскому флоту.
Bild: ФРГ готовит ответ российскому флоту
Комментарии
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Boris Borisov
Всё !!! При нынешних ракетах ,дронах (а это только начало процесса становления технологий) --надводный флот прекращает своё существование навсегда ! Забудььте о надводном флоте НАВСЕГДА ! Согласен : печально , тоскливо , НО это современность (будь она проклята ). Думаю , подводный флот доживёт своё за 30-50 лет. Дальше искусственный интеллект .ракеты гиперзыук ,дроны !
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