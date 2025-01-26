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Bild: ФРГ готовит ответ российскому флоту

Германия собирается усилить свое присутствие в Балтийском море благодаря новому специализированному кораблю «НТВ 130», способного противостоять российскому флоту.

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Комментарии
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Boris Borisov
Всё !!! При нынешних ракетах ,дронах (а это только начало процесса становления технологий) --надводный флот прекращает своё существование навсегда ! Забудььте о надводном флоте НАВСЕГДА ! Согласен : печально , тоскливо , НО это современность (будь она проклята ). Думаю , подводный флот доживёт своё за  30-50 лет.   Дальше искусственный интеллект .ракеты гиперзыук ,дроны !
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