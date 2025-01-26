Bild: ФРГ готовит ответ российскому флоту

Boris Borisov

Всё !!! При нынешних ракетах ,дронах (а это только начало процесса становления технологий) --надводный флот прекращает своё существование навсегда ! Забудььте о надводном флоте НАВСЕГДА ! Согласен : печально , тоскливо , НО это современность (будь она проклята ). Думаю , подводный флот доживёт своё за 30-50 лет. Дальше искусственный интеллект .ракеты гиперзыук ,дроны !