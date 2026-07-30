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Спорт Уик-Энд

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Семья Луиса Энрике не вмешивается в переговоры, их ведет исключительно команда футболиста – бразильский агент

Семья Луиса Энрике не вмешивается в переговоры, их ведет исключительно команда футболиста – бразильский агент

«Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчёт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста, семья игрока, включая супругу, не вмешивается в эти вопросы, - прокомментировал Уильям Бенто - агент нападающего «Зенита» Луиса Энрике - информацию о возможном переходе футболиста во «Фламенго».

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