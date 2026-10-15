Персефона ластится к людям и с интересом реагирует на все процедуры. А затем возвращается к своему любимому занятию - скользит у самой поверхности воды, грея брюшко на осеннем солнце.
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