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"Мы скоро вступаем в войну с Россией": Макрон подал ясный сигнал

"Мы скоро вступаем в войну с Россией": Макрон подал ясный сигнал

Основатель "Пюи-дю-Фу" — второго по посещаемости тематического парка Франции после Диснейленда — высказывается о министерском постановлении, направленном против российской обозревательницы телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и издания JDNews.

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