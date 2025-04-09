Власти Киргизии в панике. Не все мигранты могут успеть легализоваться в России: Бишкек обратился к Москве

Владимир Елкин Сначала нужно выявить всю российскую руководящую мразь, что завозит к нам этих среднеазиатов без разбора и крышует их! И гнать их из власти! Только тогда наступит порядок!

виктор матвеев Продлят, Путин у нас добрый, правда добрый за нас счет и не спрашивая нас, такой вот у нас царь всея Руси.