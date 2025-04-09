Царьград Фото: Коллаж Царьград Киргизия официально обратилась к России с просьбой продлить срок действия указа о легализации мигрантов.
Власти Киргизии в панике. Не все мигранты могут успеть легализоваться в России: Бишкек обратился к Москве
Комментарии
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Владимир Елкин
Сначала нужно выявить всю российскую руководящую мразь, что завозит к нам этих среднеазиатов без разбора и крышует их! И гнать их из власти! Только тогда наступит порядок!
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59 мин.
виктор матвеев
Продлят, Путин у нас добрый, правда добрый за нас счет и не спрашивая нас, такой вот у нас царь всея Руси.
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22 мин.
Гулька
Да уж, принимаем у себя потомков диких басмачей, не имеющих ни чести, ни совести, ни достоинства... Видимо наши верхи увидели в них родственные души, там в верхах ведь тоже и с честью, и с совестью большие проблемы.
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1 мин.
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