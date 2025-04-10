В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

Мемориальные доски русскому писателю Федору Достоевскому и государственному деятелю, премьер-министру Российской империи Петру Столыпину в Вильнюсе будут демонтированы по решению, принятому советом городского самоуправления.
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