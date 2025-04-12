⚡️Тем временем, в спортивном зале ДК "Победа" идёт борьба за первое место Первенства по волейболу среди мужских команд.
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⚡️Тем временем, в спортивном зале ДК "Победа" идёт борьба за первое место Первенства по волейболу среди мужских команд.