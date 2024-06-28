Картина Пикассо «Гитара на красном фоне» ушла с молотка за $13,5 млн

25 июня на площадке Sotheby’s в Лондоне прошли торги, посвященные современному искусству. Одним из топ-лотов на них стала картина Пабло Пикассо «Гитара на красном фоне», итоговый ценник которой составил $13,5 млн.
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