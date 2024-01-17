Пресс-служба Australian Open назвала теннисистку Андрееву звездой

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) опубликовала на своей странице в социальной сети X пост, посвященный 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, вышедшей в третий круг турнира.
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