Некоторые рейсы "Аэрофлота" задерживаются из-за плохих погодных условий накануне. По данным компании, неблагоприятные погодные условия в столице привели к корректировке расписания, поэтому некоторые рейсы будут вылетать с опозданием.
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