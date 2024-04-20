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Биткоин пережил четвёртый в истории халвинг — вознаграждение майнерам сниз...

Биткоин пережил четвёртый в истории халвинг — вознаграждение майнерам сниз...

Биткоин пережил четвёртый в истории халвинг — вознаграждение майнерам снизилось вдвоеВ сети биткоина 20 апреля в 3:10 мск произошёл четвёртый халвинг — вознаграждение, получаемое майнерами за добавление блока, сократилось с 6,25 до 3,125 биткоина.

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