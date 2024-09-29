По народному календарю 29 сентября 2024 года отмечается день Ефимии. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.
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По народному календарю 29 сентября 2024 года отмечается день Ефимии. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.