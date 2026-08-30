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Новости Липецка

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Липецкстат опубликовал данные о бюджете домохозяйств Липецкой области в 2025 году

Липецкстат опубликовал данные о бюджете домохозяйств Липецкой области в 2025 году

В Липецкой области 98% домохозяйств владеют жильём на правах частной собственности, при этом половина семей живёт в индивидуальных домах, другая половина — в квартирах.

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