Лихачёв встретится с Гросси на конференции МАГАТЭ в Вене в сентябре

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв и гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерены встретиться на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, открытие которой запланировано 14 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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