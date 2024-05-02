Журналист Моррис: Байден законом о REPO объявил России «экономическую войну»

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted выразил мнение, что глава США Джо Байден, подписав закон о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, объявил Москве экономическую войну.
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