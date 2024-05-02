Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Исходя из того что сейчас происходит, Американцы не остановятся, пока не получат тактической дубинкой по хребту, они...Сергей Караганов:...
  • Татьяна Кибишева
    ТВАРЬ!!!Экс-глава «Роснан...
  • Алексей Сафронов
    ...не только "в современных", но и во все времена: Мир - это Война. Так было всегда! "Лишь тот достоин жизни и свобод...Сергей Караганов:...

Журналист Моррис: Байден законом о REPO объявил России «экономическую войну»

Журналист Моррис: Байден законом о REPO объявил России «экономическую войну»

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted выразил мнение, что глава США Джо Байден, подписав закон о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, объявил Москве экономическую войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх