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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Восток» продолжают наносить огневые удары по позициям ВСУ

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Восток» продолжают наносить огневые удары по позициям ВСУ

Беглый огонь снарядами массой от 130 до 230 килограммов, разрушает объекты ВСУ на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

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