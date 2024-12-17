Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вениамин Мельников
    а мы до сих пор поставляем США уран ,титан,там же "наша подушка безопасности".На нашем веку - н...
  • Юрий Ded
    Написано толково . А толку ? Заполонили страну чёрт знает кем = из человеколюбия =  и теперь расхлёбуем не ложкой а в...На нашем веку - н...
  • Сергей Алексеев
    Наверное нужно чтобы такие люди во время войны, вместе с семьями проживали на особо охраняемых объектах.На нашем веку - н...

Поворот не туда. Как кружевные трусики уничтожили Украину. Пять пропущенных сигналов "Стоп!"

Поворот не туда. Как кружевные трусики уничтожили Украину. Пять пропущенных сигналов "Стоп!"

Украина всё больше напоминает тот самый "Бройлер-747", который 325 серий терпит крушение над Атлантическим океаном.

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