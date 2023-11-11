Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден собирается провести «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином по ключевым вопросам китайско-американских отношений, а также о связях Пекина с Тегераном и роли страны в конфликте на Украине.
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