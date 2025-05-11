Абдо: в переговорах по Украине Евросоюз рискует остаться наиболее проигравшей стороной

ЕС сейчас пытается минимизировать собственные потери Европа рискует проиграть больше любой другой стороны в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям доктор Али Абдо.
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