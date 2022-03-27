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Кафу: «Левандовски – лучший игрок года. Зачем ему уходить из «Баварии»? Здесь он стал одним из лучших в мире»

Кафу посоветовал Роберту Левандовскому не уходить из «Баварии». «Он выступает в отличной команде и хорошо в ней играет, так зачем ему уходить? Игра в этой команде помогла ему стать одним из лучших в мире.

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