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Любовь к депозитам могла стоить жителям еврозоны почти 3 трлн евро — ING

Если бы в 2002–2025 годах домохозяйства еврозоны ежегодно направляли в биржевые акции четверть средств, фактически направленных на банковские депозиты, то к 2025 году их финансовое состояние могло бы быть выше на 2,793 трлн евро, или 17,7% ВВП еврозоны.

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