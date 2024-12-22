Тем временем в Вологде открыли памятник Сталину Открывал его губернатор Георгий Филимонов. Генералиссимус провел в городе несколько месяцев.
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Тем временем в Вологде открыли памятник Сталину Открывал его губернатор Георгий Филимонов. Генералиссимус провел в городе несколько месяцев.
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