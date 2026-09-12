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ПВО сбила 230 украинских беспилотников над регионами России за ночь

ПВО сбила 230 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа.

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