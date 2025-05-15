Специалист Дорохова: с развитием ИИ будут требоваться новые навыки

Специалист направления «Навыки и карьера» сервиса HH.ru Марина Дорохова рассказала, что с развитием искусственного интеллекта (ИИ) необходимо осваивать новые навыки и быть готовым к трансформации профессий.
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