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Маск уверяет: санкции против олигархов Украины — ключ к миру

Маск уверяет: санкции против олигархов Украины — ключ к миру

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил 9 марта с неожиданным предложением: ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов.

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