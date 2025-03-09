Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил 9 марта с неожиданным предложением: ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов.
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