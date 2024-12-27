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Как правильно ставить для себя цели на 2025 год

Как правильно ставить для себя цели на 2025 год

С началом нового года многие люди занимаются составлением списков целей, однако часто делают это неправильно, что приводит к беспокойству и разочарованию.

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Комментарии
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ЕК
Евгений Кузнецов
Для начала, снимите с ваших дурных голов эти позорные колпаки &quot;ПроЗападных&quot; жополизов ! Никакого патриотизма не осталось у некоторых. Слава Богу, что хоть педерасство не скопировали с англосаксов. Давно известно, что это западноевропейский шутовской колпак с бубоном, а не головной убор большинства россиян в былые годы.. Так что, выглядят неумными и смешными, люди, натягивающие на свои головы, всё что попало (уверен, что не просто так попало) под руку...😱
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