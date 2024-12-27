Как правильно ставить для себя цели на 2025 год

ЕК

Евгений Кузнецов

Для начала, снимите с ваших дурных голов эти позорные колпаки "ПроЗападных" жополизов ! Никакого патриотизма не осталось у некоторых. Слава Богу, что хоть педерасство не скопировали с англосаксов. Давно известно, что это западноевропейский шутовской колпак с бубоном, а не головной убор большинства россиян в былые годы.. Так что, выглядят неумными и смешными, люди, натягивающие на свои головы, всё что попало (уверен, что не просто так попало) под руку...😱