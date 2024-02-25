Алексей Кулемзин: в Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал в многоэтажку

Украинские боевики атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Снаряд ВСУ попал в многоэтажку, сообщил глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
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