🔥 С 12 по 15 августа в некоторых районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных, восточных, южных районах Крыма и Севастополе.
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🔥 С 12 по 15 августа в некоторых районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных, восточных, южных районах Крыма и Севастополе.