Очередной пленный боец ВСУ рассказал об «уличной мобилизации» на Украине

РИАМО - 28 ноя. Один из военнопленных ВСУ по имени Виктор Антеро рассказал историю о так называемой «уличной мобилизации», присутствии иностранных наемников и обстоятельствах его собственного пленения, передает пресс-служба Минобороны РФ.