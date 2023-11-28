Очередной пленный боец ВСУ рассказал об «уличной мобилизации» на Украине

РИАМО - 28 ноя. Один из военнопленных ВСУ по имени Виктор Антеро рассказал историю о так называемой «уличной мобилизации», присутствии иностранных наемников и обстоятельствах его собственного пленения, передает пресс-служба Минобороны РФ.
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