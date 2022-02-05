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Исследование: россияне активнее всего совершают онлайн-покупки продуктов в четверг

Исследование: россияне активнее всего совершают онлайн-покупки продуктов в четверг

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большинство россиян активно закупается в онлайн-формате продуктами в четверг, а самым "провальным" днем недели с точки зрения таких покупок оказалась суббота, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.

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