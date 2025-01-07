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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать “к...

Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать “к...

Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать “как выглядела разработка в 90-хВ недавнем видео на своем канале YouTube ветеран-разработчик RPG и руководитель проекта по оригинальному Fallout Тим Кейн предложил взглянуть на свою коллекцию фотографий с разработки игры в период с 1994 по 1997 год.

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