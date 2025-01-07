Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать “к...

Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать “как выглядела разработка в 90-хВ недавнем видео на своем канале YouTube ветеран-разработчик RPG и руководитель проекта по оригинальному Fallout Тим Кейн предложил взглянуть на свою коллекцию фотографий с разработки игры в период с 1994 по 1997 год.