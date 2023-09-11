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Квалификация Евро-2024. Хорватия в гостях у Армении, Португалия против Люксембурга

Квалификация Евро-2024. Хорватия в гостях у Армении, Португалия против Люксембурга

Также в понедельник Португалия примет Люксембург. Евро-2024 Отборочный турнир 6-й тур Армения – Хорватия Дата проведения 11 сентября, 19.

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