Квалификация Евро-2024. Хорватия в гостях у Армении, Португалия против Люксембурга

Также в понедельник Португалия примет Люксембург. Евро-2024 Отборочный турнир 6-й тур Армения – Хорватия Дата проведения 11 сентября, 19.
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