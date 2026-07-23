От колонны к огневому полю: как нарезное оружие обесценило строй

«Битва при Ватерлоо». Худ. Вильям Сэдлер Финальная статья цикла о французской тактике. Наполеоновская линия и колонна пережили своего создателя ненадолго: убила их не другая форма строя — сам выстрел стал другим.
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