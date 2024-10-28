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Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над российскими регионами

Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над российскими регионами

Дежурные средства ПВО сбили 21 украинский дрон над российскими регионами в ночь на 28 октября. Как сообщило Минобороны РФ в соцсети, 13 беспилотников были перехвачены или уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Брянской.

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