Дежурные средства ПВО сбили 21 украинский дрон над российскими регионами в ночь на 28 октября. Как сообщило Минобороны РФ в соцсети, 13 беспилотников были перехвачены или уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Брянской.