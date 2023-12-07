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В США заявили о планах России ударить тысячей ракет по Украине

Россия готовится нанести массированный удар по ключевой инфраструктуре Украины. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт в социальной сети X.

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